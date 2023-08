Frente conservadora na agenda

O evento contará com a presença de acadêmicos, parlamentares e jornalistas que se identificam com o tema

O distrital Thiago Manzoni propôs algo impensável tempos atrás: a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa das Liberdades Individuais e do Conservadorismo.

A sessão solene de lançamento ocorrerá em 30 de agosto, no plenário da Câmara Legislativa. O evento contará com a presença de acadêmicos, parlamentares e jornalistas que se identificam com o tema.

Em formato híbrido, tanto presencial quanto virtual, a solenidade já tem a confirmação de participantes de vários estados do país e do exterior.