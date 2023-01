Formados blocos na Câmara Legislativa

Tudo indica que seu líder será o veterano Chico Vigilante, embora ainda exista a possibilidade de que o cargo fique com o estreante Gabriel Magno

A oposição não terá uma frente única na Câmara Legislativa. Dividiu-se em dois blocos. O PT decidiu formar um bloco exclusivo, com seus três deputados.

Tudo indica que seu líder será o veterano Chico Vigilante, embora ainda exista a possibilidade de que o cargo fique com o estreante Gabriel Magno.

Já o PSOL formará outro bloco, com seus dois distritais Fábio Felix e Max Maciel, somados ao PSB, que tem uma bancada de apenas uma deputada, Dayse Amarílio.

A composição é meio estranha, pois os dois distritais do PSOL têm as posturas mais radicais da Câmara, enquanto Dayse fala em oposição construtiva. De todo jeito, blocos parlamentares não são instrumentos de unidade ideológica, mas de ocupação de espaços.

Discurso mais forte

Nesse sentido, a declaração mais forte feita por um distrital após a posse partiu de Max Maciel.

Nascido e criado em Ceilândia, ele se elegeu por conta de seu ativismo social e chegou à Câmara defendendo pautas como o controle do transporte público do DF, a descentralização da cultura, o orçamento público da cidade, entre outras bandeiras.

Como presidirá a Comissão de Transportes, já declarou que quer controle social sobre as empresas de ônibus – vale dizer corte de subsídios, abertura de despesas e eventualmente redução das tarifas.

No seu termo de posse, Max Maciel prometeu realizar um mandato pela “juventude negra viva, e por uma cidade pensada pela lógica e demanda da periferia e não mais pelo centro”.

Blocão já tem oito distritais

O que deverá ser o maior bloco da Câmara Legislativa já foi constituído a partir do PL, que tem quatro deputados, a maior bancada.

Farão parte, portanto, Roosevelt Vilela, Joaquim Roriz Neto, Thiago Manzoni e o recém-empossado Reginaldo Sardinha, que ocupa a vaga de Daniel Donizet, agora secretário de Meio Ambiente.

Também farão parte do bloco Eduardo Pedrosa, do União Brasil, Muniz Machado, do Republicanos, e Pastor Daniel de Castro e Pedro Paulo, ambos do PP. O líder deve ser Joaquim Roriz Neto.

MDB ainda estuda

Com três distritais, entre eles o presidente da Câmara, Wellington Dias, o MDB ainda pensa no rumo que seguirá. Pode fazer um bloco sozinho, mas ainda tem como negociar com outros distritais.