Flávio Dino garante a Izalci que não pretende mexer na autonomia do DF

Líder do PSDB, o senador brasiliense Izalci Lucas esteve com o ministro da Justiça, Flávio Dino, nesta quarta-feira (18), para tratar sobre a intervenção e o Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Na ocasião, o ministro garantiu que não há nenhuma intenção do Governo Federal de mexer no FCDF, e nem de tirar a autonomia da capital do país.

Após a reunião, o senador afirmou que agora seguirá trabalhando para tentar antecipar o fim dessa intervenção, e que com as garantias dadas está mais tranquilo em relação a essas interferências. “Agora vamos aguardar as discussões legislativas sobre esse assunto”, finalizou lzalci.