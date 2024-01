Flávia Peres se casa no domingo

Augusto Lima, ex-presidente do Credcesta, associou-se ao Banco Master, com sede em São Paulo, e se tornou um dos seus diretores, assumindo toda a área de varejo do Master

Confirmado o casamento da ex-deputada brasiliense e ex-ministra Flávia Peres com o banqueiro Augusto Lima. Será neste sábado, 20, em Salvador. Flávia separou-se do ex-governador José Roberto Arruda há um ano.

Augusto Lima, ex-presidente do Credcesta, uma operação de crédito ligada a uma rede baiana de supermercados, associou-se ao Banco Master, com sede em São Paulo, e se tornou um dos seus diretores, assumindo toda a área de varejo do Master.

Em julho, circulou a informação de que o também banqueiro Daniel Vorcaro, sócio do Master, compraria a participação de Augusto Lima na empresa, por R$ 1 bilhão.

Vorcaro, porém, negou a informação. As projeções do Master no final de 2023 incluem um lucro de R$ 500 milhões e uma receita de quase R$ 5 bilhões. O Master se tornou no fim do ano controlador da Restoque, grupo de moda dono de marcas como Le Lis Blanc.

Flávia fez carreira política no Distrito Federal. Foi candidata a vice-governadora, depois campeã de votos para deputada federal e ministra-chefe da Secretaria de Governo na gestão Bolsonaro, onde participava da articulação política.

Disputou as últimas eleições para senadora, mas perdeu surpreendentemente para a também ex-ministra Damares Alves. Depois disso passou a trabalhar em instituto ligado ao Banco Master.