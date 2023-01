Flávia Arruda com Lula

Depois dos cumprimentos, Flávia disse que era muito natural a aproximação, pois ela considera que a principal missão de um político é criar pontes

Por falar em abraço fervoroso, a deputada Flávia Arruda foi muito efusiva ao se encontrar com Lula durante a posse, no Plenário da Câmara. Abriu espaço para chegar até o novo presidente, que foi muito receptivo.

Os dois tiveram bastante contato durante o período final do governo do marido José Roberto Arruda, que embora pertencesse ao oposicionista DEM aproximou-se muito do então presidente da República, que terminava o segundo mandato.

Depois, Flávia foi ministra de Jair Bolsonaro, cuja reeleição apoiou, mas claramente se contrariou muito com o apoio explícito dado por ele e pela primeira dama Michelle à rival Damares Alves, que acabou superando Flávia na disputa pelo Senado.

Depois dos cumprimentos, Flávia disse que era muito natural a aproximação, pois ela considera que a principal missão de um político é criar pontes.