Fim de uma era

Jarbas Vasconcelos anunciou nesta terça-feira, 5, sua aposentadoria da vida pública, renunciando ao mandato

Uma era política terminou em Pernambuco. Duas vezes senador, duas vezes governador, duas vezes prefeito do Recife, Jarbas Vasconcelos anunciou nesta terça-feira, 5, sua aposentadoria da vida pública, renunciando ao mandato. Ele se elegera senador pela segunda vez em 2018, mas não completou o mandato.

Após se licenciar do cargo, em dezembro do ano passado, para realizar tratamento de saúde, o senador resolveu formalizara sua saída em definitivo da Casa. Em seu lugar, assume formalmente a representação de Pernambuco Fernando Dueire, primeiro suplente de Jarbas que já vinha no exercício do mandato desde o ano passado. Ambos são do MDB, partido histórico de Jarbas, que foi um histórico combatente do regime militar, formando entre os autênticos do partido.

Era tão convicto que não votou em Tancredo Neves no colégio eleitoral, por discordar radicalmente de eleições indiretas. Depois se elegeu prefeito, rompeu com o cacique pernambucano Miguel Arraes e o derrotou na disputa pelo governo, aí em aliança com o então PFL.

Fez oposição tanto aos militares quanto a Sarney, Collor, Fernando Henrique, o PT e Bolsonaro. Pelo que se sabe, apresentou sinais de Alzheimer a cerca de um ano, tendo comparecido pouco ao Senado até se licenciar.