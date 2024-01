Filiação pode render uma administração regional

Caso se filie mesmo ao PP, a expectativa é de que assuma a administração regional do Riacho Fundo II

Criou-se um movimento para filiar ao PP, o partido da vice Celina Leão, a ex-candidata a distrital Renata d’Aguiar. Ela tem uma credencial: disputou a eleição passada pelo nanico PMN e conseguiu 11.473 votos.

Ficou, porém, apenas com uma suplência, do hoje distrital Rogério Morro da Cruz. O PMN não conseguiu atingir o quociente eleitoral e, com isso, seus filiados não terão acesso ao fundo partidário ou ao horário gratuito de rádio e televisão.

Quase todos os filiados com voto, inclusive Rogério Morro da Cruz, já deixaram o partido. Economista e servidora pública, Renata criou um instituto beneficente que constitui seu trunfo eleitoral. Caso se filie mesmo ao PP, a expectativa é de que assuma a administração regional do Riacho Fundo II.