Fernando Fernandes flerta com o Republicanos

PUBLICIDADE 

Conversas envolvendo Fernando Fernandes (Pros) e distritais do Republicanos levantaram a desconfiança na CLDF de uma possível mudança partidária do ex-delegado. Até o momento, nenhum convite formal foi feito, mas nos bastidores se sabe que já há conversas neste sentido.

Bancada poderosa

A avaliação comum é de que a possível ida de Fernandes ao Republicanos forçaria uma nova aproximação do parlamentar com o governo. Além de a legenda se tornar a maior da Câmara, com três integrantes, o partido ficaria com os dois distritais mais votados no último pleito. Fernandes e Martins Machado tiveram ambos mais de 29 mil votos.

Possibilidade negada

Em resposta à coluna, no entanto, a assessoria do deputado comunicou que Fernandes permanece no Pros e garantiu que “a relação com o atual partido está muito boa”. Nos bastidores, conversas já foram trocadas.

Faca e queijo na mão

Uma possível antecipação da janela partidária pode vir a ser permitida legalmente neste caso, tendo em vista as denúncias que recaem sobre o presidente nacional do PROS, Eurípedes Júnior. Ou seja, há a brecha eleitoral para que Fernandes mude de legenda sem ser punido.

Entendimento amplo

A OAB-DF pediu agilidade ao Tribunal Superior Eleitoral na análise de uma Consulta Pública, que já perdura por dois anos, que tenta estabelecer a porcentagem mínima de 30% de participação feminina nas direções partidária. A legislação atual já estabelece o percentual para as candidaturas. A intenção, no entanto, é que a o tribunal passe a rejeitar o registro das direções partidárias que deixem de assegurar assento às mulheres.

Endurecimento da pena

As infrações cometidas com dinheiro do Fundo Partidário podem passar a ser tratadas como atos de improbidade administrativa. O projeto 536/20 da deputada federal Paula Belmonte (Cidadania) prevê o regrudecimento da pena para os que enriquecem ilicitamente com dinheiro de partidos políticos. A mudança pode levar até a inelegibilidade do condenado.

Empreendedores de Brasília

O presidente do Sebrae-DF, Valdir Oliveira, reuniu-se com jovens empresários de Brasília e de Santa Catarina em uma palestra no estado da região Sul, onde falou sobre as novas tendências para o mercado de varejo que foram apresentadas em janeiro, na NRF 2020. Na plateia, além dos catarinenses, estavam os jovens empresários brasilienses Will Kotoyanis e Fernando Borges. Para Valdir, um sinal de como o empreendedorismo de Brasília vai rompendo fronteiras.