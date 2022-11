Fazendo contas

Reguffe contou que priorizou a saúde nessas emendas, que somam R$ 19,7 milhões. Reservou a maior parte delas para o combate ao câncer e para UTIs na rede pública

O senador brasiliense José Antonio Reguffe revelou um drama pessoal ao fazer, da tribuna, uma prestação de contas sobre as emendas impositivas que apresentou este ano.

Reguffe contou que priorizou a saúde nessas emendas, que somam R$ 19,7 milhões. Reservou a maior parte delas para o combate ao câncer e para UTIs na rede pública.

“Eu tive um filho que nasceu de seis meses e que ficou um longo tempo numa UTI neonatal e pude assim comprovar mais uma vez a importância de que a rede pública tenha aparelhos e equipamentos de UTI neonatal”, relatou.

Assim, destinou recursos para compra de equipamentos para a construção de dez leitos de UTI neonatal no Hospital Regional do Gama, no valor de R$2,5 milhões.

Além disso, serão comprados medicamentos de quimioterapia oral para pacientes com câncer; serão adquiridos medicamentos para a rede pública; serão compradas quatro ambulâncias UTI móvel; teremos uma reforma do centro obstétrico, a construção de uma casa de parto, reforma de escolas e creches públicas e aquisição de viaturas para as polícias do Distrito Federal e para o Corpo de Bombeiros.