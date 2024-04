Excursão bolsonarista a Bruxelas e Haia

A deputada brasiliense Bia Kicis, sempre ela, viajou com o também deputado Eduardo Bolsonaro a Bruxelas, para denunciar o que consideram perseguição política no Brasil. Por coincidência – a viagem já estava marcada antes – a viagem ocorre em meio à briga do dono do X, ex-Twitter, Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes, o que apimentará a missão.

Mais seis deputados fazem parte da delegação, todos da linha de frente do bolsonarismo: Gustavo Gayer, de Goiás; Ricardo Salles, de São Paulo; Julia Zanatta, de Santa Catarina; Coronel Ulysses, do Acre; Déborah Menezes, do Amazonas; e Marcos Pollon, do Mato Grosso do Sul.

É a segunda viagem internacional da oposição com esse objetivo. Em março, deputados bolsonaristas estiveram nos Estados Unidos para pregar contra Moraes. Desta vez, eles visitarão o Parlamento Europeu, a convite do deputado alemão Hermann Tertsch, membro do Parlamento Europeu e vice-presidente do grupo dos Conservadores e reformistas europeus.

Ainda viajarão para Haia, na Holanda, onde fica a sede do Tribunal Penal Internacional, para apresentar denúncia contra Alexandre de Moraes por “tortura contra presos políticos”. Na verdade, eles esperam repercussão maior, pois o rei Felipe, da Bélgica, participará da sessão do parlamento europeu.

Farpas antes do embarque

Previsivelmente, antes de embarcar Bia Kicis atacou o governo brasileiro sobre o que considera censura das redes sociais.

“Falam tanto em regular as redes como se o marco civil da internet não existisse, mas ele existe e prevê que a remoção de conteúdo só pode se dar mediante decisão judicial – e do juiz da causa, não do Supremo Tribunal Federal”, disparou. Só que, para ela, “essa lei não atende a sanha dos que querem calar pelo menos metade da população”.