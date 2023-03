Estafa de mãe

Se tiver licença do médico ainda pretende comparecer hoje aos trabalhos da CPI dos atos antidemocráticos

Após sentir-se mal pela manhã, a distrital Paula Belmonte baixou ao hospital nesta quarta-feira, 22. Foi diagnosticada com início de um processo de estafa. Não é para menos.

Paula Belmonte ainda está se adaptando ao ritmo de trabalho na Câmara Legislativa, que exige permanente deslocamento pelo Distrito Federal, e ainda tem de cuidar de quatro filhos pequenos – ela tem um total de seis filhos – que estão iniciando o ano letivo.

Após o atendimento no Hospital Santa Lúcia ela foi liberada no final da tarde. Se tiver licença do médico ainda pretende comparecer hoje aos trabalhos da CPI dos atos antidemocráticos.