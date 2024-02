Espaço para advogados

CLDF derrubou o veto em projeto do distrital Pedro Paulo, que assegura espaços reservados nas delegacias do DF para uso de advogados da OAB-DF

A Câmara Legislativa derrubou veto aposto a projeto do distrital Pedro Paulo, o Pepa, que assegura espaços reservados nas delegacias de polícia do Distrito Federal para uso exclusivo de advogados inscritos na seção brasiliense da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pepa diz que a abertura de espaços específicos contribui não apenas para a atuação plena da advocacia, mas também para a garantia dos direitos dos cidadãos que necessitem de assistência jurídica.