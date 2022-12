Escalada energética

Mesmo assim, registra a deputada, haverá um reajuste significativo dos salários dos caciques da empresa: “o presidente veria seu salário passar de R$ 52 mil para R$ 300 mil

A deputada brasiliense Érika Kokay denuncia manobra da Eletrobras pós-privatização. Ela mostra que se criou “perspectiva de aumento do preço da energia, porque houve, além da chamada descotização, a inclusão das termoelétricas, que são mais caras”.

Só para lembrar, as usinas operam hoje com um sistema de cotas, distribuídas entre elas e com tarifas prefixadas. Essas cotas serão reduzidas e, de forma gradual, as usinar operarão com valores de mercado, presumivelmente mais altos.

Mesmo assim, registra a deputada, haverá um reajuste significativo dos salários dos caciques da empresa: “o presidente veria seu salário passar de R$ 52 mil para R$ 300 mil, e um vice-presidente teria seus ganhos saltados de R$ 49 mil para R$ 110 mil, enquanto haveria um aumento salarial de 3.676% para o Conselho de Administração, cujos salários passariam de R$ 54.440 para R$ 200 mil”.

Para Érika, “esta é a empresa contra o povo, uma vez que aumentará a tarifa porque privatizou com termoelétricas, porque vai descotizar e, ao mesmo tempo, porque vai aumentar radicalmente o salário dos seus diretores”.