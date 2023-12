Érika defende marco, mas propõe derrubar veto a salário

Aproveitou para cumprimentar as federações e sindicatos que representam todos esses servidores

A deputada brasiliense Érika Kokay fez uma longa defesa de manutenção dos vetos de Lula questionados no Congresso, em especial do marco temporal.

No entanto, ajudou a derrubar uma lista específica de vetos. Para ela, o dia 14 de dezembro, quando se derrubaram vetos como o do marco distrital e o da desoneração da folha de pagamento, seria um grande dia para os servidores do Judiciário, para os servidores do Ministério Público, para os servidores do Congresso, por conta da derrubada “dos vetos que asseguram o direito aos quintos, ou seja, que consolidam uma grande injustiça”.

Aproveitou para cumprimentar as federações e sindicatos que representam todos esses servidores, “que estiveram todo o tempo lutando para que se faça justiça aos servidores que não tiveram acesso ao reajuste que foi para todos os servidores públicos”.