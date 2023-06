Enxugando gelo na segurança

Fraga atribui isso à inércia do governo e particularmente do Congresso, onde está desde 1998 e que, segundo ele, nada decide nesse sentido

Com uma pesquisa do Instituto IPSOS nas mãos, o deputado brasiliense Alberto Fraga declarou-se revoltado por descobrir que, entre as 29 nações objeto do estudo, o Brasil é a quinta em que a população tem mais medo de morrer ou de ser assaltado.

“Nada faz pelo endurecimento das penas, sem olho clínico para um sistema prisional que não educa, que não socializa, que é cheio de brechas, pois afinal ninguém fica preso neste País”.

Para Fraga, “estamos apenas enxugando gelo”. As crianças saem de casa sem saber se voltarão, pois a violência começa nas escolas.