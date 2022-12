Entre os fiéis

No DF, os evangélicos somam mais de 700 mil, o que corresponde a 30,8 da população – e a maior denominação é justamente a Assembleia de Deus

A eleição já passou, a diplomação também. Mas a vice-governadora eleita Celina Leão mantém o ritmo de campanha. Acaba de comparecer à confraternização de Natal da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, conhecida pela sigla CONAMAD.

Vem a ser a segunda maior convenção nacional das Assembleias de Deus no Brasil com sede em Brasília. Em todo o País conta com mais de 9 milhões de fiéis.

No Distrito Federal, os evangélicos somam mais de 700 mil, o que corresponde a 30,8 da população – e a maior denominação é justamente a Assembleia de Deus. Na festa de Natal, Celina fez questão de percorrer todo o espaço e cumprimentar os ministros espalhados por longas mesas.