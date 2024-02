Entre amigas e inimigos

Celina ouviu da amiga Michelle Bolsonaro que “uma vice-governadora sábia edifica o Distrito Federal”

Deus me proteja dos meus amigos, que dos inimigos cuido eu. Essa é uma das frases mais antigas da política pós-medieval e costuma ser atribuída ao filósofo francês Voltaire. Não se sabe se a frase costuma ser citada na política brasiliense.

Mas poderia muito bem ser aplicada à sessão solene de entrega do título de Cidadã Honorária de Brasília à vice-governadora Celina Leão, óbvia candidata ao Buriti na próxima eleição. Até agora a oposição assumida não conta com qualquer candidato visto com chances de ameaçá-la. Se ameaça houver virá dos aliados, ou melhor, das aliadas.

Pois na sessão desta quinta-feira, 29, Celina ouviu da amiga Michelle Bolsonaro que “uma vice-governadora sábia edifica o Distrito Federal”. Depois, em uma oração, pediu a Deus para dar “paz” para Celina “conduzir” o Distrito Federal. Para completar, Michelle pediu:

“Que o Senhor te dê, Celina Leão, leoa, guerreira, a verdadeira paz que você precisa para conduzir o Distrito Federal. Eu, como boa ceilandense, preciso muito de você”, disse Michelle, que é natural de Ceilândia. Celina já havia acompanhado Michelle na manifestação de Jair Bolsonaro na avenida Paulista, domingo passado.

Se desta vez Celina estava ao lado de Michelle durante todo o tempo, a menos de dois metros estava a senadora brasiliense Damares Alves, outra amiga que costuma ser citada como potencial candidata ao Buriti. Pois Damares contou que conhece Celina há mais de 24 anos, quando ambas trabalhavam como assessoras e, no final da sua oração declarou, com todas as letras, que Celina será “a próxima governadora do Distrito Federal”.