Entra em campo o pé-de-meia

Governista fiel, o deputado brasiliense Reginaldo Veras fez uma análise dos resultados potenciais do programa pé-de-meia, que começou a ser pago esta semana. Foram feitos os primeiros pagamentos para os estudantes que, até o fim do ensino médio, poderão, caso acumulem, sacar no fim cerca de R$ 9,2 mil. Esse programa será importante para manter o estudante na escola.

Veras citou dados da Fundação Itaú sobre os meninos que entram na escola na idade certa e sai da escola na idade certa. Concluiu que apenas 59% dos estudantes brasileiros finalizam o ensino médio na idade certa. Portanto, 41% dos nossos estudantes não finalizam na idade certa, e, por algum motivo, ficam retidos no meio do caminho.

Caso se contem os socialmente mais vulneráveis para fazer uma comparação: 69% dos ricos ou classe média concluem o ensino médio, a educação básica, na idade certa, e, entre os pobres, apenas 38%, o que mostra que a escola acaba sendo excludente para os mais vulneráveis.

“Se analisarmos a questão de raça e cor, a situação é mais gritante ainda: quatro em cada 10 estudantes negros concluem o ensino fundamental no tempo esperado, e, no ensino médio, apenas três em cada 10”, calculou Veras.

Façamos a comparação: os estudantes brancos apresentam vantagem, sendo seis em cada 10 do ensino fundamental e cinco em cada 10 do ensino médio que concluem na idade certa. A ajuda financeira do pé-de-meia pode mudar esse quadro, acredita o deputado Veras.

Ordem do Mérito do Judiciário do DF

O presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheiro Márcio Michel, foi homenageado com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Ele foi agraciado com a comenda Grão-Colar, o maior grau da honraria entregue pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

A Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios é destinada a reconhecer personalidades, físicas ou jurídicas, pelos serviços prestados em prol da Justiça do DF e dos Territórios.

“Este reconhecimento representa não apenas uma honra pessoal, mas também o reconhecimento do trabalho árduo e dedicado por todos os integrantes do Tribunal de Contas do Distrito Federal”, agradeceu o conselheiro Márcio Michel.