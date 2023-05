Enfim, uma saída para a segurança

Em política, lembrou, “palavra dada tem que ser palavra cumprida e as forças de segurança do Distrito Federal merecem o nosso respeito”.

Será entregue oficialmente às 16h desta quinta-feira, 1º de junho, o projeto de lei orçamentária do reajuste da segurança pública no Distrito Federal.

A comunicação foi feita ao senador brasiliense Izalci Lucas, que negociou o acordo. A entrega oficial do projeto será feita na Secretaria de Relações Institucionais do Planalto, conduto oficial das relações do Executivo com o Congresso.

Foi Izalci que cobrou na quarta ao líder do governo, Jaques Wagner, o cumprimento do acordo, recebendo hoje o aviso. Entregue oficialmente o texto, disse Izalci, “vamos trabalhar para reunir a Comissão Mista de Orçamento, que precisa referendar o texto, e depois o Congresso. Na semana que vem, com feriado, será difícil reunir os dois órgãos. Mas, de todo jeito, disse Izalci, o acordo agora está consolidado”. O pré-requisito era o projeto, conhecido como PLN.

“Agora, completou o senador, “precisamos apenas de um pouquinho de paciência, pois agora vemos que o acordo está sendo cumprido e nós temos a garantia de fechar com os 18%”.

Cobrança do acordo

Antes do anúncio de Izalci, o deputado brasiliense Gilvan Máximo ameaçou a bancada governista nesta quarta-feira, 31, de “ir para cima” uma vez que o Planalto “não está cumprindo acordo conosco em relação ao aumento das forças de segurança do Distrito Federal”.

Gilvan lembrou que a bancada de Brasília fez “um vídeo com o senador Randolfe Rodrigues em que ele e toda a tropa de choque do Governo se comprometeram neste aumento de 18% para as forças de segurança, para a nossa Polícia Militar, que é a melhor do Brasil, para a nossa Polícia Civil, que é uma das melhores do mundo, para o nosso Corpo de Bombeiros”, mas agora “eles não estão dando a mínima para nós”.

Em política, lembrou, “palavra dada tem que ser palavra cumprida e as forças de segurança do Distrito Federal merecem o nosso respeito”.