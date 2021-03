“Não deixem faltar medicamentos para intubação e manutenção dos pacientes, pelo amor de Deus”, afirmou Jorge Vianna

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

O deputado distrital Jorge Vianna (Avante) destinou, esta semana, R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares de sua autoria a que tem direito na Câmara Legislativa do DF (CLDF) para a aquisição de medicamentos para a covid.

Apelo – O parlamentar aproveitou, ao anunciar a iniciativa, para fazer um apelo emocionado aos colegas e ao poder público. “Não deixem faltar medicamentos para intubação e manutenção dos pacientes, pelo amor de Deus”, afirmou.

Eleita

A senadora Leila Barros (PSB-DF) foi mesmo eleita, ontem, procuradora especial da Mulher no Senado. Ela destacou que assumir o cargo “é ampliar a responsabilidade de dedicar-se às pautas de interesse das mulheres nas áreas de saúde, bem-estar, justiça, trabalho, participação política e combate à violência, entre outras”.

Dedicação – “Serão dois anos de muita dedicação e trabalho na luta pela construção de uma sociedade em que mulheres e homens tenham os mesmos direitos. A procuradoria também é um espaço para receber e acompanhar denúncias de violações aos direitos humanos que muitas vezes acontecem conosco apenas por sermos mulheres,” disse.

Estelionato

A Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados aprovou recentemente o PL 6444/2019 de autoria do deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), que inclui o crime de “estelionato sentimental” no Código Penal. O texto estabelece uma pena maior nos casos de estelionato cometido contra idosos ou pessoas com deficiência.

Psicológico – Ribeiro explicou que o crime de estelionato sentimental é caracterizado pela promessa de relação afetiva induzindo a vítima a entregar bens e valores. “É preciso reconhecer que, nessa espécie de estelionato, o prejuízo não é apenas material, mas moral e psicológico também”, destacou.

Aumento – Caso o texto seja aprovado em definitivo, a pena para esse crime será ampliada de um a cinco anos de reclusão para entre dois e seis anos. A matéria segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa e, depois, para análise e votação no plenário.

Marrom

O dia de ontem foi de muita tristeza no gabinete do deputado distrital Claudio Abrantes (PDT), na CLDF, por conta do falecimento do seu assessor parlamentar Paulo César Gomes Silva, o Marrom. Personagem marcante de Planaltina, ele tinha 58 anos e foi vítima de infarto em casa, durante a madrugada.

Colaborador – “Marrom era meu amigo há pelo menos 30 anos. Foi um dos mais atuantes colaboradores da

Via Sacra do Morro da Capelinha. Trabalhava nos bastidores, sempre com muita garra e determinação, e levava ideias inovadoras”, afirmou o distrital.

Querido – Na CLDF, o assessor estava sempre presente às sessões e era bastante querido tanto por servidores, como também pelos deputados e jornalistas. Suas roupas com combinações coloridas e chamativas nunca passavam despercebidas.

Troca

A troca de cadeiras no primeiro escalão do Governo Federal, com a transferência da deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) para a Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov), mudou a configuração da bancada federal

do DF.

Quem assume – Com a licença de Flávia da Câmara, voltará para a Casa o ex-deputado federal Laerte Bessa (PL-DF), que ficou na suplência nas eleições de 2018. Ele foi o segundo mais votado da chapa formada pelas siglas PL, PR, PSDB e DEM.

Atuação – Considerado figura polêmica, Bessa – que é delegado aposentado – integra a chamada “Bancada da Bala” e no período em que atuou na Câmara integrou a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Logística

A deputada distrital Jaqueline Silva (PTB) comemora a aprovação, pela CLDF, do projeto de sua autoria que trata da transparência e logística de vacinação dos profissionais lotados em hospitais públicos e privados.

Relação – Entre outros pontos, a proposta prevê que os hospitais da rede pública e privada divulguem em lista de fácil acesso ao público a relação todos os profissionais que já foram vacinados e os que ainda não foram.

Crachá – Também estabelece que os crachás dos profissionais já vacinados apresentem informações sobre a data de recebimento da vacina. “É importante para nós termos esse acompanhamento”, frisou Jaqueline.

Crueldade

Com a aprovação da proposta da CLDF que proíbe a realização de tatuagens e colocação de piercings em animais com fins estéticos, o deputado Daniel Donizet (PL), autor do texto, chamou a atenção para a crueldade dessas práticas, que por incrível que pareça são observadas em muitos animais no DF.

Em dobro – O texto do parlamentar estabelece, para quem descumprir as regras, multa de cinco salários-mínimos por cada tatuagem ou piercing realizados, “sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas do estabelecimento e seus responsáveis legais”. Em caso de reincidência, os valores da multa serão aplicados em dobro.