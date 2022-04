Recado dado. Como se sabe, uma ala da esquerda brasileira, em nome do anti-imperialismo norte-americano, tende a simpatizar com a Rússia na invasão da Ucrânia

Candidata à indicação do PT para disputar o Buriti, a sindicalista Rosilene Corrêa gravou um vídeo de saudação ao aniversário de Brasília. Nele, deu um jeito de aparecer diante da embaixada da Rússia. Diz que Brasília ensina a conviver com as diferenças. Recado dado. Como se sabe, uma ala da esquerda brasileira, em nome do anti-imperialismo norte-americano, tende a simpatizar com a Rússia na invasão da Ucrânia.

Arco ampliado

O arco de alianças em torno da candidatura do senador Reguffe ao Buriti se consolida em torno de quatro partidos: Cidadania, União Brasil, Podemos e PSC. Os presidentes regionais das respectivas legendas – deputada federal Paula Belmonte, Manoel Arruda, Cristian Viana e Felipe Belmonte – reuniram-se em um evento na casa do ex-presidente local do Patriotas e agora candidato a deputado federal pelo Podemos, Adalberto Monteiro. Além destes quatro partidos, Novo e Solidariedade farão parte da aliança, que terá Paula Belmonte como pré-candidata ao Senado.

Turbinando a chapa

No esforço para turbinar a chapa federal do MDB brasiliense, o ex-secretário-executivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Fábio Sousa, aceitou a pré-candidatura à Câmara dos Deputados depois de uma reunião com o governador Ibaneis Rocha e com o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente. A ideia é somar votos da área da educação para ultrapassar o difícil quociente eleitoral. Fábio Sousa terá o apoio do governo. “O professor Fábio tem muita experiência, será o principal nome do nosso partido na área de educação e com isso o MDB terá um time muito forte para disputar a eleição”, disse Rafael Prudente que também preside o MDB-DF. Formado em Biologia pela UnB, Fabio é professor de carreira na rede pública de ensino e integra o quadro da secretaria desde 1999. Atualmente estava como Presidente da Ceasa-DF, sendo responsável pela implantação do projeto de revitalização da Cidade da Alimentação.

Aposta nas mulheres, do Agir…

O investimento em candidaturas femininas na corrida eleitoral passou a ser a principal aposta do AGIR36, o antigo Partido Trabalhista Cristão de frágil presença no Distrito Federal. A chapa do partido será particularmente reforçada para a Câmara Legislativa A sigla, que já conta com a distrital Jaqueline Silva, busca fortalecer a nominata com a representatividade feminina e já contabiliza mais de 50 mil votos em mulheres provados em urna. Pela história, experiência e relacionamento das pré-candidatas, o partido espera ser a principal opção de votos do eleitorado feminino do DF. Muito provavelmente será o único partido a não se limitar ao mínimo de mulheres na chapa, que hoje é de 30%. A chapa feminina do AGIR36 já conta com Karina Barbosa, presidente do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF e com Tia Nair, ex-administradora do Varjão que obteve quase 5 mil votos em 2018, além da delegada Jane Klébia, muito conhecida da segurança pública do DF e com forte presença nas redes sociais. Também estão na lista a conselheira tutelar Samara Brito que teve quase 2 mil votos em 2018; Vânia Gurgel, ex-administradora da Cidade Estrutural que teve quase 5 mil votos na última eleição; Renata D’Aguiar, que em 2018 obteve quase 4 mil votos e passou os últimos quatro anos intensificando seu trabalho político; e Cris Santos, empresária da Ceilândia, onde é muito conhecida, focará seu trabalho na luta contra a violência doméstica. Para deputadas federas, o AGIR36 já conta com oito pré-candidatas – o máximo de nomes para uma chapa é nove.

…ao PV

Federado ao PT e ao PCdoB, o Partido Verde também faz sua aposta feminina. As secretárias estaduais de mulheres do PV se se reuniram no Distrito Federal, durante todo o fim de semana, para discutir estratégias para eleições deste ano. Apareceram mulheres de todos os estados brasileiros, pré-candidatas e detentoras de cargos no PV. No Distrito Federal, dentro da federação o partido deve apresentar como candidatas a dirigente nacional e ambientalista Rayssa Tomaz e a professora Mariana Almada, recém filiada na legenda.

Defensora do Lago

Ex-administradora regional do Lago Sul e presidente de uma série de entidades voltadas à proteção da região, Natanry Ludovico Osório toma posse nesta quinta-feira, na cadeira nº 47 do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. A cadeira antes era ocupada pelo acadêmico Antonio Carlos Osório, advogado e falecido marido de Natanry. Já Paulo Fernando Melo assumirá a cadeira nº 33, deixada vaga pelo acadêmico Antônio Temóteo dos Anjos Sobrinho. A solenidade dá direito a saudações dos acadêmicos Carlos Fernando Mathias de Souza e Antônio Flávio Testa.

Ela gostou

Bolsonarista de carteirinha, a deputada brasiliense Bia Kicis vinha já defendendo o colega Daniel Silveira. Afirmava que a pena aplicada a ele superava a de um traficante apanhado com 337 quilos de maconha. Dizia também que Silveira não tinha cometido um só ato de violência – pelo jeito, Bia Kicis acha que não há violência em propor invasões ao edifício do Supremo Tribunal Federal ou defender agressões físicas aos ministros e até mesmo seu assassinato. A deputada aliviou-se com o indulto dado pelo presidente a Silveira, que julgou uma “grande atitude”. Chegou a registrar que “chefe de Estado e da Nação, Bolsonaro tem sido o maior guardião das nossas liberdades, da democracia e da Constituição”.

Damares se coloca

Quando comenta a transferência de seu domicílio eleitoral para Brasília, feita aos 45 minutos do segundo tempo, a ex-ministra Damares Alves sempre joga com as palavras. “Isso quer dizer que sou candidata? Ainda não. Mas, se isso acontecer…” e aí vêm referências ao presidente Jair Bolsonaro ou ao seu partido, o Republicanos. É evidente que se trata de uma sondagem. Damares sabe muito bem que só seria candidata a um cargo majoritário caso houvesse uma intervenção externa que desarrumasse todo o tabuleiro de xadrez sucessório no Distrito Federal.

Não pegou bem

Por essas e outras, criou clima de constrangimento no Buriti o apoio declarado do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal a uma eventual candidatura de Damares. Afinal o coordenador-geral do Conselho, pastor Chancerley de Melo Santana ocupou cargo de confiança durante todo o início do governo Ibaneis Rocha. Foi presidente da TCB durante um bom tempo.

Voto animal

Autointitulado deputado da causa animal, o distrital Daniel Donizet organiza neste sábado, 30, uma nova edição da feira de adoção de cães e gatos “Audote um Amigo”. Isso mesmo, Au, presumivelmente de Au-au. Será no Parque Ecológico de Águas Claras, das 9 horas às 14 horas. Os animais que estarão na feira para serem adotados são vítimas de abandono resgatados por protetores independentes. Serão dezenas de cães e gatos, filhotes e adultos, sem raça definida, à espera de uma família. “O número de animais abandonados cresceu muito aqui no DF nos últimos tempos, principalmente durante o período da pandemia”, constata Daniel Donizet.