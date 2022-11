Em meio à transição, Ibaneis mantém Bartolomeu Rodrigues como secretário de Cultura

Neste novo mandato de Ibaneis, Bartolomeu busca a reabertura do Teatro Nacional, que já está com a licitação para a reforma

Apesar de ter sido reeleito governador do Distrito Federal ainda no primeiro turno, Ibaneis Rocha montou sua equipe de transição para ‘construir o plano de gestão para os próximos quatro anos’. E nesta sexta-feira (11), o político anunciou que Bartolomeu Rodrigues seguirá no cargo de secretário de Cultura do DF.

Bartolomeu é um amigo de longa data e de muita confiança do governador. Formado em Jornalismo pela UnB, já passou por veículos de comunicação importantes como o JBr, além de já ter sido presidente do Sindicato de Jornalistas do DF.

Ele assumiu a Secretaria de Cultura do DF em dezembro de 2019, quando o sociólogo Adão Cândido, então titular da pasta, foi exonerado do cargo. O antigo secretário sofreu com queixas da classe artística, principalmente após a suspensão de editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Neste novo mandato de Ibaneis, Bartolomeu busca a reabertura do Teatro Nacional, que já está com a licitação para a reforma da Sala Martins Pena quase finalizada. “Vamos reformar todo o Teatro Nacional e devolvê-lo para a sociedade”, escreveu o secretário no Instagram.