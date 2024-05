Em defesa dos pets embarcados

Presidida pelo deputado brasiliense Rafael Prudente, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara votará a realização de uma audiência pública para debater o caso.

Rafael Prudente participou do protesto de cerca de 150 tutores de cães contra a morte do cão Joca, um golden retriever que faleceu durante uma viagem aérea na semana passada.

A manifestação ocorreu em frente ao guichê da Gol, empresa aérea responsável pelo voo em que estava o animal que morreu. Rafael Prudente disse que, se efetivada a audiência pública, os dirigentes da Gol serão convocados para dar explicações.

“Há uma preocupação grande em relação a esse tema, tivemos uma manifestação com a presença de muitas pessoas mostrando a importância desta questão. Vamos tratar o assunto com muito cuidado e dar uma resposta rápida a sociedade”, disse Rafael Prudente.

Visita de comissão ao Sul

Também como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Prudente requereu a visita de seus integrantes ao Rio Grande do Sul para visitar as sedes da Defesa Civil do Estado, da Companhia Riograndense de Saneamento, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e de outros locais.

O objetivo dos deputados é promover um mapeamento dos estragos provocados pelas fortes chuvas nos municípios do Rio Grande do Sul, nos meses de abril e maio de 2024.