Em defesa de Berger

Experiente no jogo partidário, o distrital Chico Vigilante atribuiu não só ao fogo inimigo, mas também e principalmente ao fogo amigo os ataques dirigidos ao secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa.

Conhecido na política brasiliense como Berger, ele é militante histórico do PT da capital e ocupa posições estratégicas desde o primeiro governo Lula.

Também costuma ser chamado para exercer a função de bombeiro e de arrumar a casa, como fez, entre outras ocasiões, quando já ia adiantado o governo Agnelo Queiroz, no Distrito Federal.

Segundo Chico Vigilante, “o fogo amigo, como o inimigo, está fadado ao fracasso, pois a estreita ligação com todo o PT e a confiança absoluta do presidente Lula o asseguram no cargo como uma rocha”.