Em busca de novo ninho

Já está desfiliado formalmente do PL o distrital Daniel Donizet, que obteve anuência do partido para abandoná-lo sem arriscar-se a perda do mandato.

Nesta terça-feira, 29, Donizet conseguiu que o Tribunal Regional Eleitoral reconhecesse que, legalmente, está sem partido. O distrital não esconde que sua preferência está hoje no MDB, legenda do governador Ibaneis Rocha, cuja base já integra.

Afinal, isso significaria que o partido oficial chegaria a seis partidos, maior bancada em quatro legislaturas. No entanto, será preciso dar um tempo.

Como Donizet está ainda enrolado em bizarro inquérito policial envolvendo confusão de um assessor seu em motel – inquérito que, para complicar, ninguém sabe e ninguém viu – existem reações do partido à sua filiação. Isso repercute no Buriti. Em resumo, pode até ser que Donizet se inscreva e seja aceito no MDB, mas muita água precisará rolar por baixo da ponte.