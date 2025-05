Em busca da unidade 

Nome histórico do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) Rosilene Corrêa — candidata ao Senado com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022 — tem trabalhado em uma outra eleição, antes de definir seu futuro no pleito de 2026. O Partido dos Trabalhadores passará por sufrágio local nos próximos meses e é dela a missão de construir uma unidade, ante as acaloradas disputas internas.

“Estou no pacote daqueles que estão trabalhando para alcançar a unidade. Até então estamos aí com cinco nomes colocados, que representam setores do partido. Não é novidade que o PT se organiza a partir de tendências, grupos”, detalha.

Cotada para disputar uma vaga de deputada federal, a professora acredita que a coesão entre os nomes será o mais importante para trazer o partido de volta ao destaque da política local, o que precisa começar internamente.

“Eu vejo com muita preocupação as disputas sendo feitas com um modelo que já não é novo. Entendo que Brasília precisa de um PT fortalecido e isso tudo se dará se tivermos a capacidade de unificar o partido. Um candidato forte, para mim, será o que tiver maior capacidade de trazer as pessoas e depois será aquele que conseguir acumular votos.”