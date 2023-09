E vêm aí os Rorizões

Desde a inauguração da primeira unidade, em 2001, os estabelecimentos, que fornecem almoço a R$ 1, são chamados popularmente de Rorizão

A Câmara Legislativa do Distrito Federal promoverá, nesta terça-feira, 12, às 19 horas, audiência pública para discutir a mudança do nome de todos os Restaurantes Comunitários para Rorizão. No plural, claro, Rorizões.

Desde a inauguração da primeira unidade, em 2001, os estabelecimentos, que fornecem almoço a R$ 1, são chamados popularmente de Rorizão, em alusão ao ex-governador Joaquim Roriz, idealizador do programa. A autoria do projeto de lei que discute a mudança é do distrital Joaquim Roriz Neto.