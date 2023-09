E se Ibaneis tomar gosto pelo Senado?

Que o governador pretende se candidatar ao Senado é vista como fato certo, assim como seria mais do que provável sua reeleição

Prevalece na Câmara Legislativa a expectativa de que o governador Ibaneis Rocha já definiu o seu plano de voo para os próximos 12 anos.

Embora o governador não costuma fazer confidências a respeito, atribui-se a ele a ideia de deixar o Buriti em abril de 2026, para se desincompatibilizar e assim se candidatar ao Senado, abrindo caminho para a posse e depois a reeleição da vice Celina Leão.

Que o governador pretende se candidatar ao Senado é vista como fato certo, assim como seria mais do que provável sua reeleição. Por esse raciocínio, a principal dúvida estaria na escolha do primeiro suplente, pois sua ideia seria retornar ao GDF em 2030 e assim deixar um nome de confiança no Senado.

Quem conhece Ibaneis até concorda que os dois primeiros passos devem ser mesmo esses. Mas coloca em dúvida a certeza de que Ibaneis dê como certo concorrer de novo ao governo no meio de seu novo mandato.

Há um motivo para esse raciocínio. Simples. Não é segredo para ninguém quem ele gosta de ser governador, mas também pode gostar de ser senador. Fazer esse tipo de projeção com tanta antecedência seria excesso de futurologia.