E o PSDB se esvazia mais a cada dia

Quem deve trocar o PSDB pelo PL, agora, é o ex-governador Beto Richa, deputado federal que fez toda a sua carreira no tucanato. Seu pai, aliás, foi fundador do PSDB e também governador eleito por ele.

Confirmada a troca, a bancada do PSDB cairá para 12 deputados, dos quais uma é suplente em exercício.

O partido já passou dos 70 deputados na virada dos anos 2000, ficando sempre entre os três maiores. A queda foi puxada pela bancada paulista, que costumava passar das vinte cadeiras e agora tem só uma, até como consequência do esfacelamento do partido no estado, durante 22 anos sua principal fortaleza.