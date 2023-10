E a memória falhou.

Mas não foi apenas Chico Vigilante que reconheceu a colaboração entre poderes

O líder do governo na Câmara Legislativa, o distrital Iolando Almeida, esqueceu-se do nome de seu correligionário, o ministro dos Transportes, Renan Filho ao agradecer pelos R$ 318 milhões destinados pelo governo Lula para a duplicação da BR-080.

É uma rodovia importante para a região, e beneficiará diretamente, em especial, a população de Brazlândia, reduto do distrital. Iolando foi para a tribuna, deu a boa notícia, explicou como as obras ocorreriam, contou que, a seu favor, um ministro do seu partido autorizara tudo.

Aí quis citar o ministro Renan Filho. Travou. Iolando tentou, forçou a memória e, por fim, desistiu. “Me esqueci o nome dele agora”, disse constrangido.

Não foi só ele

Mas o pobre Renan Filho não teve seu nome esquecido apenas pelo desafortunado Iolando. O também distrital Chico Vigilante também comentou a abertura das obras, para mostrar que o governo Lula não discrimina as unidades da Federação, caso do Distrito Federal, pois Ibaneis Rocha, reuniu-se com o ministro dos Transportes que teve sinal verde para duplicar a BR 080, conhecida como rodovia da morte. Tudo com recursos do PAC.

Só que Chico Vigilante citou, como ministro dos Transportes indicado pelo MDB, Hélder Barbalho. Vem a ser governador do Pará e irmão do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

Mas Chico Vigilante deu seu recado, afirmando que as obras em andamento no Distrito Federal, como Vicente Pires, infraestrutura do Sol Nascente, Corredor Expresso DF Sul, Túnel Rei Pelé de Taguatinga e diversos viadutos, estão sendo realizadas com recursos provenientes do PAC 2, estruturado durante os governos de Dilma e Lula.

Ibaneis negocia com ministros

Mas não foi apenas Chico Vigilante que reconheceu a colaboração entre poderes. “Foi o único pedido que eu fiz para o presidente, a inclusão (da duplicação da BR-080) no PAC. E, graças a Deus, fomos atendidos pelo presidente Lula. E nós vamos agora iniciar essa obra”, reconheceu o governador Ibaneis Rocha, ao lado do ministro Renan Filho – sim, isso mesmo, Renan Filho, sem erro – e dos deputados Iolando Almeida e Rafael Prudente, além do secretário José Humberto Pires.

A obra contempla trecho de 24 quilômetros, entre o entroncamento com a DF-001, em Taguatinga, e a divisa do DF com Goiás, próximo ao Povoado da Vendinha. A empresa responsável pela intervenção já foi contratada e o projeto já está pronto, restando apenas a aprovação do licenciamento ambiental. A medida atenderá 80 mil motoristas diariamente.