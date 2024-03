Duas candidaturas para deputado federal

Uma seria a ascensão do distrital Fábio Félix, que na última rodada já recebeu votação que o credenciaria. Teve 51 mil votos

A média de candidaturas bem-sucedidas de distritais a deputado federal costuma oscilar entre uma e três. Na última rodada foram duas. As apostas, hoje, são de que esse placar se repita, até porque se duvida das chances de reeleição de dois deputados federais, um mais à esquerda e outro mais à direita, assim como se acredita que a deputada Bia Kicis concorra ao Senado.

Caso Bia tente realmente a cadeira de senadora, seu substituto natural é um distrital, Thiago Manzoni, único detentor de mandato a carregar as bandeiras bolsonaristas e conservadoras de Bia. Caso se abra mesmo um espaço à esquerda, haveria duas possibilidades.

Uma seria a ascensão do distrital Fábio Félix, que na última rodada já recebeu votação que o credenciaria. Teve 51 mil votos.

Para isso, porém, precisaria contar no seu PSOL com uma legenda reforçada, para ultrapassar o quociente eleitoral.

Sem isso, nem adiantaria tentar, ainda mais com a estratégia de candidaturas coletivas, que aparentemente não pegaram. Caso o PSOL fique de fora, haveria duas candidaturas naturais do PT na Câmara Legislativa, dos distritais Ricardo Vale e Gabriel Magno, que quase empataram na última rodada.

Mas, dentro do próprio PT, sabe-se que haveria uma candidatura natural, a do irmão de Ricardo Vale, Paulo Tadeu, que já foi campeão de votos. De todo jeito, se não permanecer no Tribunal de Contas do Distrito Federal, Paulo Tadeu pode até buscar uma majoritária.