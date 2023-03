Dono do pedaço

Castro resolveu aproveitar a ocasião para mostrar quem manda no pedaço, com uma fala estridente digna dos melhores cultos religiosos

Mais um capítulo do festival de ciumeira entre os distritais, empenhados na defesa de áreas específicas de interesse. Era para ser apenas a primeira audiência pública da Câmara Legislativa na comunidade conhecida como 26 de setembro, hoje inserida na Região Administrativa de Vicente Pites.

Mas o distrital Daniel de Castro resolveu aproveitar a ocasião para mostrar quem manda no pedaço, com uma fala estridente digna dos melhores cultos religiosos: “respeito as demais lideranças, mas quem ganhou a eleição foi (sic) eu.

O deputado da cidade, sou eu, goste ou não goste, queira ou não queira, quem foi eleito foi (sic) eu”, disse o deputado, entre aplausos e vaias de mais de 300 pessoas que lotaram um galpão improvisado de auditório na avenida principal do novo setor habitacional que segundo estimativas do próprio GDF já reúne perto de 40 mil pessoas.

A proposta da audiência pública foi encaminhada à distrital Paula Belmonte por diversas lideranças comunitárias da 26 de Setembro.

Era a Bíblia

O líder do PT na Câmara Legislativa, distrital Chico Vigilante, não perde a piada. Na sessão legislativa desta terça, 7, ele recebeu uma caixa de presente do colega Pastor Daniel de Castro. Não deixou por menos.

Virou-se para a plateia e disparou: “quero mostrar essa caixa e vou abri-la aqui, na frente de todos”. Aí constatou: “É uma bíblia, vejam só”, levantando a publicação. “Não tem colar, não tem prêmio, nem cavalo com as patas cortadas, nada disso. Só a palavra de Deus”, argumentou. Todo mundo deu-se por avisado.