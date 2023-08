Donizet já pode deixar o PL

Só para lembrar, um assessor de Donizet, já demitido, foi acusado por uma garota de programa de atos de violência em um motel de Brasília

Torpedeado de todos os lados, por seu partido e por entidades que dizem defender mulheres, o distrital Daniel Donizet conseguiu nesta quinta-feira, 17, a liberação do PL para se desfiliar. Pretende homologar a decisão no Tribunal Regional Eleitoral para que deixe a legenda com segurança.

Isso deve ocorrer nos próximos dias e em seguida, desfiliado, Donizet passará um período sem legenda. Sua intenção é permanecer na base política do atual governo. Pensa inclusive, caso superada a atual tormenta, em se filiar ao MDB de Ibaneis.

Só para lembrar, um assessor de Donizet, já demitido, foi acusado por uma garota de programa de atos de violência em um motel de Brasília.

Ao registrar queixa, ela disse que havia mais gente no motel e que ouviu o nome de Donizet ser mencionado. Isso ocorreu em 23 de março e se abriu um inquérito policial – que, misteriosamente, até agora ninguém viu e do qual nada se sabe.

Fotos expõem assessores

O gabinete de Donizet foi avisado por uma ex-funcionária de que ao menos seis antigos e atuais assessores do administrador regional do Sudoeste, Reginaldo Sardinha, participaram de movimento contra ele na entrada da Câmara Legislativa.

Ex-distrital, Sardinha é o primeiro suplente do PL e voltará à Câmara caso Donizet seja cassado. Os assessores foram fotografados no meio do protesto, organizado por uma desconhecida entidade feminina de Samambaia. Só para constar, as fotos foram colocadas na internet.