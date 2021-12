Divulgação das emendas em junho

Recentemente, em entrevista ao Jornal de Brasília, o governador Ibaneis Rocha confirmou que o GDF recebeu este ano R$ 40 milhões das emendas de relator

Por Hylda Cavalcanti

[email protected]

Muitos parlamentares da bancada federal do DF ficaram com o pé atrás depois do recuo, na última semana, dos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG/foto). Eles decidiram divulgar os beneficiários e destinos das verbas das emendas de relator este ano.

R$ 40 milhões

Os dois, ao mandarem a resolução que adequa as regras conforme a Suprema Corte tinha pedido, só pediram um prazo de 180 dias para que a comissão de orçamento consiga juntar todas essas informações. Recentemente, em entrevista ao Jornal de Brasília, o governador Ibaneis Rocha confirmou que o GDF recebeu este ano R$ 40 milhões das emendas de relator.

Sem poupar

O general Carlos Alberto Santos Cruz, que é candidatíssimo a uma vaga ao Senado ou a deputado federal pelo DF no próximo ano, pelo Podemos, não poupou nas palavras em entrevista que concedeu recentemente (reproduzida por vários veículos) sobre a atuação dos parlamentares e do Governo Federal.

Uso político

Ele afirmou que emendas de relator não são ilegais, mas da maneira como foram feitas viraram um “instrumento de barganha” do governo e também dos parlamentares. O general chamou o presidente Bolsonaro – de quem já foi ministro e com quem rompeu – de “oportunista” e disse esperar que o próximo governo “não tente fazer uso político das Forças Armadas”, como “tenta” o atual.

Exportação

Em vias de ser sancionado, o projeto de lei que cria o Complexo de Exportação e Logística do Distrito Federal, aprovado em segundo turno na última semana pela Câmara Legislativa do DF (CLDF), já suscita grande expectativa por parte de políticos e empresários – que esperam atrair mais de 50 mil empregos.

Fomento

O objetivo é fomentar o investimento produtivo de capital nacional e estrangeiro na área de logística, assim como aumentar a competitividade das exportações do Distrito Federal. O texto teve como autor o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Incentivos

Delmasso explicou que, conforme a matéria, o Executivo do DF poderá estabelecer incentivos fiscais, creditícios e financeiros para a implantação de empresas nas áreas de logística e exportação, bem como criar “zona de processamento de exportação”, junto ao Governo federal, no complexo.

Inclusão

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) foi uma das organizadoras de audiência pública realizada há poucos dias pela Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Câmara para debater a educação inclusiva para o estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino regular.

Retrocessos

Erika lembrou que essa inclusão é direito garantido por lei, como aponta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas nem sempre é cumprido. “Sabemos que sofremos com muitas ameaças à educação inclusiva para termos a segregação como norma. Vivemos retrocessos obscurantistas no país”, reclamou a parlamentar.

Minorias

O deputado distrital Fábio Felix (Psol) divulgou recentemente levantamento a que teve acesso que mostra que as blogueiras negras ganham menos nas campanhas e são minorias nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Racismo

“As redes refletem o que ocorre nas ruas e corredores com negras e negros. Além de remunerações inferiores, menos visibilidade e menores chances de seleção por marcas. A luta antirracista precisa acontecer todo dia”, afirmou.

Homenagem

A deputada distrital Jaqueline Silva (PDT) foi homenageada no final de semana por um grupo grande de amigos que se reuniu na Ponte Alta (Gama) para agradecer pelos trabalhos parlamentares que ela vem realizando na CLDF. Segundo sua assessoria, cerca de 7 mil pessoas passaram pelo local.

“Caminho certo”

“Não tenho palavras para agradecer tanto carinho. Essa homenagem ao nosso trabalho me deixa feliz demais. Amigos reunidos e um sentimento de que estamos no caminho certo. Nunca imaginei que ficaríamos em tantos corações”, disse ela, em tom animado.

Despedida

Em função de novos projetos, esta jornalista publica hoje sua última coluna para o Jornal de Brasília, veículo onde tive o privilégio de trabalhar por duas vezes – sendo a primeira passagem no ano de 2012 e a última, de fevereiro de 2020 até agora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agradeço pelo apoio e estímulo que sempre recebi dos políticos, instituições do DF, colegas e toda a equipe do JBr, que trabalha de forma harmônica, séria e sempre alerta, de modo a levar a melhor informação para os leitores. A partir de amanhã, o titular do Alto da Torre passa a ser o querido colega Eduardo Brito.