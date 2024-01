Distrito Federal também terá sua data

Aprovado na última sessão deliberativa de 2023, a proposição foi apresentada pelo distrital Chico Vigilante

Com a publicação, no Diário Oficial, da Lei nº 7.385/2024, a cada ano será celebrado no Distrito Federal, em 9 de julho, o Dia Distrital de Luta contra a Intolerância Política e de Promoção da Tolerância Democrática.

Aprovado na última sessão deliberativa de 2023, a proposição foi apresentada pelo distrital Chico Vigilante. A ideia, explicou o parlamentar, “é instituir oficialmente um marco para motivar ações de conscientização e debates públicos, favoráveis à tolerância política, ideológica e democrática, e lutar contra a intolerância política, de todas as formas possíveis, com a utilização de tecnologias e meios de comunicação disponíveis”.

A data foi escolhida para lembrar a morte do guarda municipal Marcelo Arruda, filiado e líder do PT em Foz do Iguaçu, assassinado durante sua festa de aniversário em que ele homenageava o presidente Lula.