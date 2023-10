Distrital articula aumento de vagas em creches

Em linhas gerais, o decreto contribuirá, além de outros avanços, com o fim da limitação de 200 crianças por unidade

Foi a distrital Jaqueline Silva, recém-filiada ao MDB, que estruturou a proposta que amplia o número de vagas em creches do DF, assinada nesta quinta-feira, 5, pelo governador Ibaneis Rocha. A distrital, que há três anos procura atualizar as normas do setor, promoveu diversas reuniões com lideranças do governo para debater a minuta.

Pela manhã, Jaqueline Silva participou da solenidade de assinatura do decreto que estabelece as normas para o funcionamento de instituições públicas e privadas da educação básica, no Palácio do Buriti.

Com essa nova regulamentação, o número de vagas em creches públicas e privadas será ampliado, o que, reduzirá a fila de espera nas unidades educacionais do DF, além de aumentar a demanda por profissionais, gerando mais vagas de emprego.

Durante a solenidade, Jaqueline Silva destacou a importância da modernização: “agora, a gente celebra uma grande vitória para as nossas crianças e, em breve, teremos mais vagas disponíveis para atender a todas as famílias do DF”.

Em linhas gerais, o decreto contribuirá, além de outros avanços, com o fim da limitação de 200 crianças por unidade e permitirá também a construção de pavimentos superiores nas creches.

Redução das filas deve chegar a 30%

Ao assinar o decreto que permite às creches e escolas básicas ampliarem suas estruturas, o governador fez suas contas. De acordo com Ibaneis, “o número de vagas pode chegar a 4,2 mil, e esperamos reduzir em 30% a fila por vagas no ensino infantil”.

Ibaneis avisou que o governo está atento à demanda por vagas e por isso segue avançando em outras frentes, como a construção de creches e o programa Cartão Creche. O que estiver ao nosso alcance faremos pelos nossos estudantes.

Distrital emplaca subsecretária

Ingressar na base do governo, o que a distrital Jaqueline Silva fez ao trocar o semimorto Avante pelo MDB instalado no Buriti, tem suas vantagens.

Acaba de ser nomeada a nova subsecretária de Ações Temáticas e Participação Política da Mulher, Dayanne Timóteo. Vem a ser a chefe de gabinete de Jaqueline.

Dayanne tem uma carreira no serviço público. Foi coordenadora do Ministério da Cultura, subsecretária de administração da Secretaria das Cidades e chefe de comunicação de três administrações regionais.