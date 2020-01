Disney e Fox vem ao cerrado

PUBLICIDADE 

A convite, o senador Izalci Lucas (PSDB/DF) deve se reunir na sexta-feira (24) com representantes da Walt Disney e da Twenty-Fist Century Fox, dois conglomerados de mídia, para discutir novos investimentos no Brasil.

A visita está sendo tratado como de “cortesia”, mas alguns assuntos devem ser tratados na reunião. No fim do ano passado o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), decidiu reavaliar a compra bilionária da Fox pela Disney.

Segundo assessoria do representante do DF, os executivos devem tratar dos investimentos das das companhias no Brasil na área do cinema. Izalci participa de diversas comissões que podem ter influência nos negócios da companhia, como a de Assuntos Econômicos; e de Ciência e Tecnologia. O parlamentar também é relator da Condecine, que tem grande interferência no setor.

A expectativa, no entanto, é de que a Disney e a Fox tragam novos investimentos para o Brasil. Em fevereiro do ano passado, porém, o Cade havia permitido a compra da Fox pela Disney, após a venda norte-americana da Fox por Rupert Murdoch, mas revisou os termos nos últimos meses do ano.

Além do congressista, a reunião contará com Dorothy Attwood (Senior Vice President of Global Public Policy da The Walt Disney Company); Michael Lebovich (Assistant General Counsel da The Walt Disney Company); Hernan Estrada (Gerente-Geral da Disney no Brasil); e outros executivos da companhia. Já a Fox deve enviar Raphael Crescente (Diretor de negócios e assuntos legais da Fox Internacional). Dois advogados também devem marcar presença. São eles: Roberto Pelosi Jucá e Luizio Felipe Rocha.