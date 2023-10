Direita à frente entre conselheiros tutelares

Tanto assim que “a mais votada foi a Natty, no Plano Piloto, minha amiga e colega no Serviço Social”

Ex-candidata ao Buriti pelo PSOL e conselheira tutelar em final de mandato, a assistente social Keka Bagno deu razão à deputada bolsonarista Bia Kicis: para ela, foi a direita que venceu as eleições para os conselhos tutelares em Brasília.

A esquerda bem que se esforçou, tentando emplacar mais de 40 candidatos. Por isso, Keka Bagno acha que “tivemos votações importantes no Distrito Federal para as eleições dos conselheiros tutelares”. Tanto assim que “a mais votada foi a Natty, no Plano Piloto, minha amiga e colega no Serviço Social”.

Natty, que constava da lista de recomendações da esquerda, recebeu 2014 votos. “Infelizmente”, completou Keka, “a extrema-direita mais uma vez foi eleita em maioria”.

Diante disso, a ex-candidata pede que “tenhamos sabedoria de compreender o que é o Conselho Tutelar nas próximas eleições”.

Há também uma questão de ótica aí. Sim, a direita elegeu conselheiros, por meio de distritais do PL.

Mas no conceito de Keka, aparentemente a direita inclui também MDB e PP. Em todos os casos houve mobilização de integrantes do governo e, em especial, de distritais com base geográfica mais definida.