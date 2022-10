Dinheiro para pesquisa

O senador brasiliense Izalci Lucas enviou requerimento ao Presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, solicitando a rejeição e devolução da medida provisória que reduz recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Os efeitos dessa medida foram discutidos em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado nesta quarta-feira 26, com a participação de reitores, docentes, estudantes, pesquisadores, parlamentares e ex-ministros. Izalci afirmou que “é triste ter de brigar mais uma vez por uma questão tão óbvia que é o investimento em ciência e tecnologia, atingido por medida provisória que afronta ao Congresso Nacional”. Izalci propôs uma mobilização no Senado com o presidente do Congresso após a eleição.