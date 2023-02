Dinheiro para a catástrofe paulista

A solução, garante, só pode ser feita mediante a intervenção pessoal de Lula

Em sentido contrário, o ex-distrital Leandro Grass, hoje presidente do Iphan, deu um depoimento pessoal sobre o socorro às vítimas das inundações no Litoral Norte de São Paulo.

“Eu coordenei a transição de governo justamente na área do Desenvolvimento Regional, que é responsável pelas ações de Defesa Civil e resposta a desastres”, conta ele, para completar: “lá descobrimos que o governo Bolsonaro havia destinado apenas R$ 25 mil para as ações de emergência no orçamento de 2023”.

A solução, garante, só pode ser feita mediante a intervenção pessoal de Lula: “se não fosse a decisão política do presidente Lula e as medidas adotadas pelo Congresso em dezembro, não haveria política para essa finalidade”, garante, referindo-se à chamada PEC da Transição.