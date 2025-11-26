Dilema partidário

Desde que trocou o PSDB pelo PFL, com a promessa assumida diante de Jair Bolsonaro de levá-lo ao Buriti, o senador Izalci Lucas enfrenta contratempos nesse jogo. Izalci avisou já ao Jornal de Brasília que cobrará ao PL seu compromisso de viabilizar a ele uma vaga majoritária para as eleições do ano que vem.

Com Michelle e Bia Kicis se digladiando pelo Senado, fica difícil. Mas Izalci acha que é titular de um compromisso. Segundo o parlamentar, a situação da futura chapa governista, após o incômodo do caso Master, inviabilizará uma aliança com os governistas. Se é que já esse escândalo também entre a turma do Buriti não tem vaga majoritária.

Mas Izalci sabe o que quer. “Quando fui para o PL, o compromisso do presidente Valdemar da Costa Neto era que eu teria espaço para disputar uma majoritária. Eu vou me reunir com o partido e cobrar esse compromisso”, garantiu o senador. Izalci está em seu último ano de mandato no Senado e pretende ser candidato ao Palácio do Buriti.

Entretanto, o PL do Distrito Federal vem se articulando em volta de Celina Leão (PP), pré-candidata ao GDF, amicíssima de Michelle Bolsonaro e com apoio de Bia Kicis (PL). O veterano corre assim o risco de ficar de fora. A vida de Izalci se complicou com os apoios dados pela também senadora Damares Alves (Republicanos) e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à candidatura da deputada Bia Kicis (PL) à Câmara Alta. Caso confirmado — a segunda vaga ao Senado pelo PL — o quadro ficaria ainda mais difícil.

O quadro até pode mudar se Michelle for candidata em uma chapa presidencial, mas, com os conflitos dentro do núcleo da família Bolsonaro, as chances diminuíram muito. Restaria ao senador apenas uma vaga para deputado federal, algo descartado pelo parlamentar.

PSD pode ser a chance

Izalci Lucas pode ir ainda para o PSD, ao menos no que dizem os bastidores. O senador nega a intenção de mudanças, mas, entre articuladores, uma possível troca de legenda para o lado do ex-governador José Roberto Arruda não seria impossível.

Mais uma vez, parece difícil. O PSD de Gilberto Kassab e Paulo Octávio está com Ibaneis e tem poucas chances de montar chapa forte para federais. Nada impede que Izalci vá para o PSD, como aliás pensa o deputado Alberto Fraga. Mas dificilmente para cargo majoritário.