Diálogo será institucional

Recado emitido pelo Palácio do Buriti: será pelas vias institucionais que o governador reeleito Ibaneis Rocha (foto) manterá diálogo com o presidente eleito Lula e com sua equipe.

Será o mesmo formato do relacionamento de Ibaneis com o governo Bolsonaro, que por sua vez segue o modelo de outros governadores brasilienses com o Planalto.

A mensagem aí embutida é a de que Ibaneis não precisa para nada de intermediários petistas ou aliados deles, como o distrital Leandro Grass, que tem recorrido à coordenação local da campanha de Lula para emitir sinais rumo ao Buriti.