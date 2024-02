Dez minutos para salvar uma vida

Desde o ano passado, Dayse Amarilio, que é enfermeira, vem alertando sobre a necessidade de prevenção para os casos de dengue no DF

A distrital Dayse Amarílio lançou um programa para formar agentes multiplicadores e também os que chama de “embaixadores”, que seriam responsáveis por coordenar as atividades de multiplicação das informações de combate à dengue na rede pública de ensino do Distrito Federal.

Desde o ano passado, Dayse Amarilio, que é enfermeira especialista em Saúde da Família e professora na área de saúde, vem alertando sobre a necessidade de prevenção para os casos de dengue no Distrito Federal. Além de cobrar a nomeação de Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), em razão do déficit de servidores dessas carreiras na administração pública do DF, a distrital alertou para a necessidade de campanhas educativas antes do início das chuvas.

Além de ir para linha de frente e realizar atendimentos a pacientes com a suspeita da doença, Dayse Amarilio quis fazer mais e propôs a criação de mais uma frente de ação para ajudar a combater a epidemia que assola o DF. A distrital lançou o edital divulgando o projeto “10 minutos para salvar uma vida”.

A intenção da deputada e de sua equipe é incentivar e apoiar, no âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, projetos relacionados à prevenção e promoção da saúde, com ênfase no combate à dengue na comunidade escolar e local.