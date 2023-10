Deu curto-circuito na Câmara

Tudo começou quando Fraga foi ao microfone defender a obstrução dos oposicionistas, dizendo que os colegas deveriam entender

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o deputado brasiliense Alberto Fraga bateram boca, e feio, no plenário desta terça-feira, 3.

Tudo começou quando Fraga foi ao microfone defender a obstrução dos oposicionistas, dizendo que os colegas deveriam entender que esse movimento não é contra o Governo, mas “contra o que o Supremo está fazendo com esta Casa, desmoralizando-a”.

Reclamou da postura do partido de Lira, o PP. “Só de ver o Líder do PP entrar no plenário e ligar para deputado por deputado pedindo para dar presença, mostra que as frentes parlamentares desta Casa estão unidas e que nós vamos levar adiante essa obstrução”.

Anunciou então que as frentes oposicionistas fariam obstrução total na sessão desta quarta-feira, porque “nós queremos que os Deputados deixem de ser desmoralizados pelo Supremo Tribunal Federal e não fazermos absolutamente nada nesta Casa para reagir”.

Da Mesa Diretora, Lira mandou Fraga dar “uma lidinha na Constituição, porque quem tem poder sobre o Supremo Tribunal Federal não é a Câmara dos Deputados, é o Senado”. Fraga reagiu dizendo que importante era a posição de Lira como presidente.

Aí, Lira ficou bravo e, dirigindo-se ao deputado brasiliense, atacou: “Por favor, use de respeito para esta Casa. A fala de V.Exa. tem reparos que não farei publicamente, mas, depois, pessoalmente, eu conversarei com V.Exa”.