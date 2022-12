O que permanece em aberto em relação à atuação de Paula Belmonte a partir de 2023 é como ela deve se posicionar na eleição da Mesa Diretora

A deputada federal Paula Belmonte se despediu da tribuna da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 20, fazendo o último discurso para mostrar as realizações do mandato, como as emendas que destinou para a construção do Centro de Pesquisa em Primeira Infância e da creche na Universidade de Brasília. Paula lembrou a atuação baseada em um tripé: primeira infância, empreendedorismo e combate à corrupção.

Chegada

O que permanece em aberto em relação à atuação de Paula Belmonte a partir de 2023 é como ela deve se posicionar na eleição da Mesa Diretora na Câmara Legislativa. O governista Wellington Luiz desponta como franco favorito, mas Paula ainda não declarou voto. Independente em relação ao Buriti, a nova distrital ainda avalia os cenários antes de se posicionar. Ela enxerga com bons olhos essa posição, afinal, sempre nunca teve cargos nem no governo federal nem em âmbito local.