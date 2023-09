Depois da gafe da chefe, investigação nas subordinadas

As postagens incluem fotos tiradas em um voo da Força Aérea Brasileira – como fez também a ministra – e imagens jogo decisivo

Após a monumental gafe do protagonismo aéreo da ministra Anielle Franco, o Ministério da Igualdade Racial anunciou a abertura de investigação para apurar a conduta de assessoras dela, com base em publicações nas redes sociais das servidoras.

As postagens incluem fotos tiradas em um voo da Força Aérea Brasileira – como fez também a ministra – e imagens jogo decisivo entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil.

As postagens mostram as servidoras debochando da Confederação Brasileira de Futebol, provocando a torcida do São Paulo, abrindo uma camisa do Flamengo na torcida adversária e ainda ironizando a derrota do time carioca enquanto seguram uma pasta com protocolo do governo federal.

O Ministério da Igualdade Racial emitiu um comunicado afirmando que, embora as postagens tenham sido feitas em um momento informal e fora dos ritos institucionais, elas serão investigadas quanto à conduta das servidoras.

A ministra Anielle Franco, que é flamenguista, também enfrentou críticas por utilizar avião da FAB para viajar de Brasília a São Paulo, assistir à final da Copa do Brasil e ainda gabar-se disso nas redes sociais.