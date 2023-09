Depoimento com potencial explosivo

O presidente da CPI, deputado Chico Vigilante, espera bastante do depoimento. Em primeiro lugar, o coronel Paulo José se disse disposto a falar

Mais um oficial da Polícia Militar que está preso, o coronel Paulo José Ferreira Souza Bezerra, deporá nesta quinta-feira, 21, à CPI da Câmara Legislativa sobre o 8 de janeiro. Tem potencial explosivo. O coronel Paulo Jose Bezerra não aceita qualquer parcela de responsabilidade. Sua defesa diz que “combateu em campo, com risco da própria vida”.

O presidente da CPI, deputado Chico Vigilante, espera bastante do depoimento. Em primeiro lugar, o coronel Paulo José se disse disposto a falar. Em segundo, a carga maior de acusações hoje repousa sobre ele: é apontado como o responsável por abrir a Esplanada para os invasores.

Ele substituiu o também coronel Jorge Eduardo Naime Barreto no Departamento de Operações da PM, mas alega que nada tem a ver com isso pois teria retornado de férias e nem imagina porque todos os demais comandantes estariam de folga nesse período.

Em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal afirma o contrário, assegurando que o coronel Paulo José “agiu de forma omissa, frente aos crimes praticados no dia do evento, ao não elaborar o planejamento operacional do policiamento ostensivo do Distrito Federal”.

Por sua vez, o coronel diz que a responsabilidade é federal. Alega que a PM do DF chegou a mobilizar 500 agentes para desmontar o acampamento, mas “não houve entendimento com o Exército para prosseguimento da referida operação”.