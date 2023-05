Degradação ambiental na periferia

Ele conclui que “precisamos descentralizar iniciativas como o projeto Drenar DF, levá-lo para as periferias e amenizar os impactos gerados pela chuva nessas regiões”

De iniciativa do distrital Max Maciel, a Comissão Geral “Racismo ambiental: mobilidade e saneamento básico” promoverá na Câmara Legislativa, às 15h desta quarta-feira, um debate sobre como populações mais vulneráveis, principalmente as que residem nas periferias do DF, são mais afetadas pela degradação ambiental, como enchentes, poluição do ar, proximidade à destinação de resíduos sólidos ou tóxicos.

“Recentemente, as fortes chuvas em Ceilândia e no Sol Nascente causaram um grande impacto nesses territórios. Famílias perderam casas e pessoas foram arrastadas durante as enchentes” disse Max Maciel.

Ele conclui que “precisamos descentralizar iniciativas como o projeto Drenar DF, levá-lo para as periferias e amenizar os impactos gerados pela chuva nessas regiões”.