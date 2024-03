Defesa da mulher nas escolas 

A nova lei preconiza que as instituições de ensino públicas e privadas de educação básica devem incluir conteúdos relativos à prevenção de todas as formas de violência

Depois de conseguir criar a comissão permanente do direito da mulher, a distrital Doutora Jane Klebia assistiu nesta quinta-feira, 14, o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz promulgar lei proposta por ela que institui o programa Educa por Elas no sistema de ensino do DF.

