De volta ao ninho, com trocadilho

Feliz como peixe que volta à água, o ex-distrital Chico Leite voltou nesta quinta-feira, 21, à Câmara Legislativa onde permaneceu por quatro mandatos.

Ele participaria de sessão solene em que a Câmara homenageou as ouvidorias públicas do Distrito Federal, transmitida ao vivo pela TV Distrital. Mas chegou cedo e passou pelo plenário onde se reunia a CPI dos Atos Antidemocráticos. Foi recebido com pompa e circunstância.

Visivelmente, por muito pouco não exibiu sua maestria como procurador do Ministério Público brasiliense para ajudar no interrogatório em curso. Já na sessão solene, falou com a autoridade de sua nova função, de ouvidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – Chico Leite já ocupou o cargo de ouvidor na própria Câmara – mostrando transformar esse canal com o público em elemento de governança é um dos principais desafios das ouvidorias.

Chico Leite chegou até a dizer que, “como o ouvidor ouve a dor, a oitiva precisa ser calorosa, empática e acolhedora”. Disse isso sem pedir desculpas pelo mau trocadilho.